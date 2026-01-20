マンション適正管理サポートセンター(MTS)は、管理組合が主体的に判断するための緊急セミナー「2026年 MTSマンション管理適正化セミナー」を、2026年2月14日(土)にグラングリーン大阪で開催します。2026年4月施行の区分所有法改正を前に、新たな工事業者選定手法「プロポーザル＋総合評価落札方式」などについて解説が行われます。 マンション適正管理サポートセンター「2026年 MTSマンション管理適正化セミナー」 開催