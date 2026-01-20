Washin Connectは、家庭で発生する生ごみを微生物の力で分解するバイオ式生ごみ処理機「Mimi600(ミミ600)」のプロジェクトを、応援購入サービス「Makuake」にて実施しています。臭いやごみ出しの負担を軽減し、「生ごみを置かない暮らし」を提案するアイテムが登場します。 Washin Connect「Mimi600」  プロジェクト実施期間：2025年12月15日(月)10:00〜2026年1月30日(金)22:00販売場所：Makuake(クラウドファンデ