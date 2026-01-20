俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜後10：00）。未来の10年来の親友であり、よき理解者・今井沙織を演じる西野七瀬にインタビュー。脚本を読んで感じた物語の温度感から、親友同士ならではの距離感の作り方、志田との自然な関係性、思わずクスッとする撮影現場のエピソードまで、どんな思いで沙織を演じているのか語ってもらった。【写真多数】豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久