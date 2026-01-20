プロ野球・巨人の坂本勇人選手が20日、沖縄・那覇で行われている自主トレを報道陣に公開しました。メンバーには今年から石塚裕惺選手が名乗りを上げていますが、湯浅大選手、増田陸選手に加え、ソフトバンクの秋広優人選手、オリックスの廣岡大志選手、そして楽天の平良竜哉選手が参加しています。坂本選手は今季でプロ20年目と節目の年。2025年シーズンは代打としての出場が多くなりました。今季は岡本和真選手が抜け、「僕にはチ