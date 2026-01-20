ねこぐち氏の新連載『異世界陸上』が、本日1月20日より「サンデーうぇぶり」でスタートした。【画像】絵柄が違う…『異世界陸上』作者の代表作■『異世界陸上』あらすじケモノ女子たちが走る、跳ぶ、投げる！！熱き陸上バトル、開幕！！動物の耳としっぽを持つ「ケモノ女子」。彼女たちが住む世界では、「ケモノ女子陸上」が人々を熱狂させる大人気プロスポーツであった！この物語は、異世界から転生してきた元陸上選手・ナ