8人組グループ・B&ZAIの橋本涼、矢花黎、鈴木悠仁が2月2日発売の生活情報誌『ESSE』3月号に登場する。アイドルや俳優などが花と戯れる写真が人気のインタビュー連載「男と花」で三者三様の日常を切り取ったような撮り下ろし写真と、メンバー同士の“他己紹介”や暮らしのなかで欠かせない「10分習慣」など、3人の素顔にせまる内容を展開する。【動画】B&ZAIが頑張る国民をやさしく鼓舞！「ミルクランド王国」新CM花束