元乃木坂４６で、歌舞伎俳優の中村橋之助と婚約中の能條愛未が２０日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。この日自身が出演する番組「行列のできる法律相談所」のＰＲを行った。能條は「行列−」に婚約者の橋之助とともに出演予定。番組ＰＲのために「ＤａｙＤａｙ．」に生出演した。能條は「今夜９時の『行列のできる法律相談所』では、ハワイで拘束された（長嶋）一茂さんや、浜辺美波さんの違法グッズなどの芸能人