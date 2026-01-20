国土交通省は２０日、２０２５年の訪日外国人客数が前年比１６％増の約４２７０万人になったと明らかにした。新型コロナ禍後の需要回復や円安の影響により、初めて４０００万人を突破し、２年連続で過去最高を更新した。金子国土交通相が２０日の閣議後記者会見で明らかにした。訪日客による消費額も、１７％増の約９・５兆円となり、３年連続で過去最高を更新した。一方、１１月以降は高市首相の台湾有事を巡る発言を受け、中