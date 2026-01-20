俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。ゴルフについての思い出話を披露した。この日は大阪グルメツアー企画。そこで「ゴルフ」の話題になると、MCの浜田雅功は「普段はゴルフするけど寒い時期はやらない」と語り「やるの？」と聞くと、伊藤は「ゴルフはやらないんですよ」と返答した。理由があるのだという。「昔、岩城滉一さんが“俳優はゴルフなんか、やっちぇいけないよ”と。暇なや