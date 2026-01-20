「大相撲初場所・１０日目」（２０日、両国国技館）左膝に不安を抱え、９日目までに３敗を喫した横綱豊昇龍（２６）＝立浪＝について、師匠の立浪親方（元小結旭豊）が言及。木戸業務に入る前に報道順から出場を確認され「出場するよ。痛いらしいけれど」と答えた。豊昇龍は昨年冬巡業で左膝を痛めた。今場所は豊昇龍らしい内容で７日目まで１敗だったが、８日目の大栄翔戦ではたき込まれて金星を配給すると、９日目の熱海富