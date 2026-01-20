１月１９日午後、大阪市浪速区の市営住宅で高齢男性が死亡しているのが見つかり、警察は、通報者の男を住居侵入の疑いで逮捕し、関連を調べています。１９日午後１時すぎ、浪速区浪速東にある大阪市営住宅の一室で「他人の家に入ったら高齢の男性が死んでいた」と、男から１１０番通報がありました。警察によりますと、床の上で高齢男性があおむけに倒れていて、現場で死亡が確認されました。男性の顔には外傷があり、警察