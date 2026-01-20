１月１９日、大阪市西淀川区の住宅の浴槽から男性の遺体が見つかり、警察は事件の可能性もあるとみて捜査しています。１９日、大阪市西淀川区の住宅で「新聞がたまっていて心配なので確認してほしい」と近隣住民から交番に申告があり、警察官が住宅の１階にある浴室の浴槽の中で男性の遺体を見つけました。警察によりますと浴槽は蓋がしめられ、蓋の上には家財道具が乗せられていて玄関に鍵はかかっていなかったということで