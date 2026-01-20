次の衆議院選挙の和歌山１区で、元県議が日本維新の会からの出馬を表明しました。１月１９日、衆議院和歌山１区で維新から出馬することを表明した浦平美博元県議（５４）。選挙戦では経済政策や社会保障政策など、維新が自民党と交わした連立合意書の内容実行を訴えたいということです。（浦平美博元県議）「魅力あるんです、この１２本の矢。これをやっていけば必ず和歌山のプラスになる」浦平元県議は去年、参院選に出馬