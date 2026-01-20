１月２０日午前１時４０分すぎ、奈良県三宅町の住宅で、近隣住民から「１階から出火、パチパチと音がする」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、木造２階建ての住宅から出火し、消防車など１１台が消火にあたり、火は約４時間後に消し止められましたが、住宅が全焼し、焼け跡から性別不明の２人の遺体が見つかりました。この住宅には６４歳の男性とその８５歳の母親と２３歳の娘の３人が暮らしていて、娘は自