スペイン南部で高速列車が脱線し、別の列車に衝突した事故で、死者が40人となりました。現場を訪れたサンチェス首相は3日間の喪に服すと宣言しました。スペイン南部コルドバ近郊で18日、走行中の高速列車が脱線して隣の線路に進入し、対向の高速列車と衝突しました。現地メディアはこれまでに40人の死亡が確認され、依然として3人が行方不明だと伝えています。2つの列車にはあわせて500人近くが乗っていて、対向列車は事故当時、時