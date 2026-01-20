生成人工知能（AI）を使い女性芸能人に似せたわいせつ画像を作成し、インターネット上で公開したとして、警視庁は20日までに、わいせつ電磁的記録陳列容疑で男（31）を逮捕した。52万点以上を作成していたとみられる。