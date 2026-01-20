厚生労働省は、歯科治療の銀歯に使われる金銀パラジウム合金の１グラムあたりの公定価格を９７７円引き上げ、３月から４７７９円にすることを決めた。金やパラジウムの価格高騰を受けた対応で、１年前の１・５倍に上り過去最高額になる。厚労相の諮問機関の中央社会保険医療協議会で了承された。歯科用の合金は公定価格が定められ、材料の貴金属の市場価格に合わせて３か月に１度見直されている。金銀パラジウム合金の価格はこ