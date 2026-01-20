日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２０日、高市早苗首相が衆院解散を表明したことを報じた。高市首相は１９日、首相官邸で記者会見を開き、２３日召集の通常国会冒頭で衆院を解散すると表明した。長期化する物価高対応や、自民と日本維新の会による連立政権の枠組みについて信を問うと強調。過半数に達しなかった場合は退陣するとも明言した。衆院選は「２７日公示、２月８日投開票