米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」（電子版）は１９日（日本時間２０日）、ア・リーグ中地区のオフシーズンの補強状況を分析し、ホワイトソックスが村上宗隆内野手（２５）を獲得したことを「今オフ最大の衝撃」として報じた。ホワイトソックスは、ポスティング市場で村上という長距離砲を射止めただけでなく、ＤｅＮＡで２年間プレーした左腕アンソニー・ケイ投手（３０）やベテラン左腕のショーン・ニューカム投手（３２）を補強