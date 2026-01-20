ファミリーマートは1月20日、「たまご弁当」4種類を全国のファミリーマートで順次発売する。ふわっとろ〜たまご弁当「絶品登場!ふわっとろ〜たまご弁当」と題して、冬においしく楽しめる"ふわっとろ〜"食感のたまごを使ったお弁当全4種類を発売する。大阪王将が監修した「ふわっとたまごの天津炒飯」(645円)は、2025年1月に初登場し好評だった商品。香ばしく炒めた炒飯に、厚みのあるふわっと食感のたまごを贅沢にのせた。たまごの