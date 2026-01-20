米スポーツサイト「ブリーチャーリポート」は１９日（日本時間２０日）、ＭＬＢの移籍市場を分析し、ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（３３）がトレードに出されず、開幕をチームで迎える可能性が極めて高いと報じた。同サイトは、ドジャースがカイル・タッカー外野手（２９）と４年２億４０００万ドル（約３８０億円）の巨額契約を結んだ背景について、「外野陣の現状に満足していなかったため」と指摘。とりわけ