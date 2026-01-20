【モデルプレス＝2026/01/20】2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ2026オリンピック』の日本テレビ系アスリート応援ソングが、SixTONESの『一秒』に決定した。【写真】京本大我との絡みが話題のイケメンスケーター◆SixTONES「ミラノ・コルティナ五輪」応援ソング担当に決定この楽曲は、メインキャスター・荒川静香氏やスペシャルキャスター・櫻井翔が取材してきた選手達の声が元になって制作された。羽生結弦選手、平野歩夢選手