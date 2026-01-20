ラーメンチェーン「壱角家」が、映画シリーズで世界的な人気を誇る「ゴジラ」とコラボレーションしたメニューを販売している。販売期間は、2026年1月16日(金)〜4月13日(月)まで。現在、販売されているのは「横浜家系ゴジラーメンBLACK」と「横浜家系ゴジラーメンRED」の2種類でいずれも「税込1,390円」。提供時間は、11時〜22時（ラストオーダー21時）。コラボメニューは一部店舗のみで取り扱い、提供店舗は50店舗。コラボグッズの