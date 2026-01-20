岡山城岡山・北区 岡山城の天守前広場（岡山市北区丸の内）で2月1日に開かれる「烏城節分祭」に、地元出身の人気俳優が登場することになりました。 今回初めて行われる「豆まき」に登場するのは、2024年公開の映画「侍タイムスリッパ―」で日本アカデミー賞主演男優賞を受賞した岡山県出身の俳優 山口馬木也さんです。現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」では戦国武将・柴田勝家役を演じて存在感を発揮して