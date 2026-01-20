８日、崇福寺弥陀殿の屋根を彩る琉璃の棟飾り。（朔州＝新華社記者／楊晨光）【新華社朔州1月20日】中国山西省朔州市の崇福寺は、唐・高宗の麟徳2（665）年の創建で、金王朝時代に弥陀殿や観音殿が建立された。境内の建物は南向きに建てられ、五つの中庭と10の殿宇が前後に並ぶ。配置は整然とし、造りも壮観で、古建築の「芸術の殿堂」といえる。1988年に全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定された。８日、崇福寺