サッカーの日本代表でスペイン1部レアル・ソシエダードに所属するMF（24）は19日、自身のインスタグラムを更新して負傷からの復活を誓った。18日のバルセロナ戦で左太腿裏を負傷し、長期離脱の可能性が指摘されている中で「怪我で少しの間離脱することになりました。大事な時期にチームの力になれず悔しいですが、しっかり治して強くなって戻ってきます」と訴えた。クラブは19日に検査で左太腿裏の負傷が確認されたと発表し