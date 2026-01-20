言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、地理やビジネスシーンで使う言葉など、多方面から言葉をピックアップしました。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□えいはま□□□□たけ□□じつヒント：香りが特徴のあの食べ物も入っています答えを見る↓↓↓↓↓正解：まつ正解は「まつ」でした。▼解説それぞれの言葉に「まつ」を入れると、次のよ