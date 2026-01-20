Image: YAMAHA 使いこなしたくなるオールインワン設計。YAMAHA（ヤマハ）から、シンプルな設計ながら音質・機能に優れたオーディオインターフェース「URX22」がリリースされます。音楽制作だけでなく、その使いやすさからポッドキャストなどの配信用途にも活躍してくれそうです。直感的に使える大型タッチスクリーン Image: YAMAHA