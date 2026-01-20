◇大相撲初場所10日目（2026年1月20日東京・両国国技館）前日9日目の熱海富士戦で押し出され、横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）とともに連敗して3敗目を喫した横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）は王鵬（25＝大嶽部屋）との取組に出場することになった。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）がこの日朝、「出場します。何とか頑張ってほしい」と語った。出場した2人以上の横綱が、ともに2日連続で敗れるのは1998年春場所の曙、貴乃