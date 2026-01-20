フリーアナウンサーの原千晶（37）が20日、自身のインスタグラムを更新。TBS「THETIME，」（月〜金曜前5・20）での約2カ月ぶりの生出演を報告した。原アナはこの日、「THETIME，」の人気コーナー「早朝グルメ」に出演。休暇の篠原梨菜アナの“代役”を務めた。元気いっぱいのリポートを務め、「早朝グルメありがとうございました」と出演を報告。「東京・新橋『TOMBO』もちもちでコシのあるカレーうどんにサクサクの