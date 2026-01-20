グラビアアイドルの東雲うみが18日、自身のXを更新。バニーガールの写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】Gカップ＆網タイツ丸見え！バニーガール姿の東雲うみ定期的にグラビア撮影のオフショットを投稿しているが、今回は「王道バニーが1番」とバニーガールのコスプレ写真を公開。網タイツ＆豊満ボディが丸見えな一枚となっている。これにファンは「似合いすぎてる」「大人のうさぎさんに蝶ネクタイむ