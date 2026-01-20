俳優の岡田准一が19日に自身のSNSを更新し、ポルトガル・リスボンで開催されたブラジリアン柔術大会『IBJJFヨーロピアン2026』の試合後の食事の写真を公開。ファンから「めっちゃ美味しそうです！」など反響が寄せられている。【写真】岡田准一が公開した美味しそうな食事岡田は現地時間17日、マスター4黒帯ライトフェザー級（64キロ以下）1回戦に出場。昨年の世界大会2位の実力者と対戦し、善戦するも惜しくも判定負けを喫し