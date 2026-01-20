お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。1月13日の放送では、リスナーから届いたアルバイトの失敗談をきっかけに、滝沢と西堀が「チップ」について語る場面があった。 リスナーから寄せられた、バイト中の失敗談を紹介するコーナー『しくじりバイト先生～俺みたいになるな～』。今回の放送