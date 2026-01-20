JR西日本 JR西日本は、21日以降、強い冬型の気圧配置により低温や降積雪、強風の恐れがあることから、列車に大幅な遅れや運休、行先変更の可能性があるとして注意を呼び掛けています。なお、これに伴う代行輸送は行わないとしています。 最新の運行状況はJR西日本のホームページなどでご確認ください。