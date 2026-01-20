佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。1月20日は二十四節気の「大寒」です。一年の中で最も寒くなる頃とされています。二十四節気の最後の節気で、次はもう「立春」で、暦の上では春が始まります。20日は今季一番の寒気が流れ込み、大寒らしい寒さになりそうです。 「寒気の予想」 昼以降、上空には今季一番の寒気が流れ込んできます。1500メートル上空にはマイ