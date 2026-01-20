シティ欧米対立受け欧州株の投資判断1年ぶり下方修正日本株は引き上げ 欧米貿易摩擦激化を受け、米シティは欧州株の投資判断を「中立」に引き下げた。大西洋をまたぐ緊張と関税の不確実性の高まりは短期的に欧州株に打撃を与えるとして、1年ぶりに欧州株見通しを下方修正した。 一方、高市政権のリフレ路線を受け日本株の投資判断を「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げた。 欧州株先物は小幅安、