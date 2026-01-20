筒井洋樹氏警視庁の迫田裕治警視総監（57）が退任し、後任の第101代警視総監に警察庁の筒井洋樹警備局長（56）を起用する人事が20日の閣議で了承された。発令は23日。筒井氏は東京都出身、東大卒。1993年に警察庁に入り、沖縄県警本部長や京都府警本部長、外事情報部長などを歴任し、2025年1月、警備局長に就いた。15年10月から約1年間、神奈川県警刑事部長を務め、16年7月に発生した相模原障害者施設殺傷事件の捜査を指揮した