消防によりますと、きょう（２０日）午前１０時ごろ、岡山県倉敷市鶴形２丁目付近で「家が燃えている」と通行人から１１９番通報がありました。消防９台が現場にかけつけ消火作業にあたっていますが、建物が燃えているとのことです。けが人の情報は入っていません。 【地図をみる】倉敷市中心部で建物が延焼中消防が消火作業中倉敷東小学校の付近【岡山】 【地図をみる】 消防によりますと、火災現場は倉敷東小学校の北西約