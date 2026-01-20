監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 青年性扁平疣贅の概要 青年性扁平疣贅（せいねんせいへんぺいゆうぜい）は、顔や手に発生する、表面がなめらかで扁平な皮膚のできものです。青年期の女性に多く発症します。「尋常性疣贅（じんじょうせいゆうぜい：一般的ないぼ）」の一種とされ、ヒトパピローマウイルスの感染によって引き起こされます。 見た目の特徴とし