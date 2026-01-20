去年7月、大阪府内の80代の女性からトラブル示談金の名目で現金数百万円をだまし取った疑いで、警察は容疑者の男をカンボジアから羽田空港への移送中の機内で逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕された、住居不定・無職の三百田堅容疑者（２０）は、去年７月、大阪府内に住む８０代の女性に「息子さんが女性を妊娠させてトラブルになっている。示談金１００万円と菓子折りを準備してください」などと電話でウソを伝え、現金１００万円