動きも雰囲気も変わらない。そこから出てくる満貫はまさにステルス戦闘機だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月19日の第1試合でKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）が、東2局にダマテンから見事な満貫アガリをゲット。巧みな戦いぶりにファンからも支持するコメントが多く寄せられた。【映像】もはや回避不可能 堀慎吾、気配を消したダマテンからの満貫アガリ「小さな天才」とも称される堀。今シーズンはなかなか調子が上がら