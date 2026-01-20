２０日の東京債券市場で、長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは一時、前日終値比０・０７０％高い２・３３０％に上昇（債券価格は下落）した。１９９９年２月以来、約２７年ぶりの高水準となる。衆院選を巡り、財政悪化懸念が市場で強まったことが背景にある。高市政権が拡張的な財政政策を掲げていることを背景に、長期金利はこのところ上昇傾向が続いている。さらに衆院選で与野党が食料品にかかる消