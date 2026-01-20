俳優の谷原章介が２０日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演した。高市首相が１９日の会見で衆院の解散を発表。番組ではフジテレビの解説委員長の松山俊行氏が高市首相の狙いを「ローランド方式（疑似首相公選制）」と示した。カリスマホスト・ＲＯＬＡＮＤ（ローランド）が使うフレーズで「俺か、俺以外か」というものがある。高市首相が会見で「高市早苗が内閣総理大