大相撲初場所大相撲初場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。19日に行われた9日目では両横綱が共に敗れ、連日の金星献上。この事態に、元横綱も自身のXで「アマチュア相撲みたい」と苦言を呈している。会場内にはため息も漏れた。西の横綱・大の里（二所ノ関）は、小結・若元春（荒汐）に力なく寄り切られて2連敗。東の横綱・豊昇龍（立浪）も前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）に立ち合いで体勢を崩される