元日本代表ＭＦで昨季までＪ２横浜ＦＣのコーチを務めた中村俊輔氏（４７）が、Ｊ２磐田の鹿児島キャンプにテクニカルアドバイザーとして参加した。キャンプ７日目の２０日、白波スタジアムでの公開練習に合流し、最終日の２４日まで指導に携わる。中村氏は２０１７年から１９年夏まで磐田でプレーしており、今回は古巣クラブからの要請を受けての参加となった。藤田俊哉スポーツダイレクター（ＳＤ）は“臨時コーチ”としての