大宮の市原吏音にオランダ1部AZアルクマールがオファーと現地メディア報道オランダ1部AZアルクマールが、RB大宮アルディージャに所属するDF市原吏音の獲得に動いている。U-23日本代表でもキャプテンを務める20歳のセンターバックに対し、正式なオファーを提示した模様だ。現地メディアは「AZは短期間で市原吏音による補強を望んでいる」と伝えており、将来性豊かな若きディフェンダーを即戦力候補としてリストアップしている。