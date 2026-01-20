ロシア極東のカムチャツカ半島に記録的な大雪が降り、巨大なスキー場のようになったアパート団地の様子が、ソーシャルメディアで共有されている。ロシアメディアのモスクワ・タイムズやインスタグラムの投稿によると、12日（現地時間）からカムチャツカ地域に強力な冬の嵐と大雪が到来し、道路や住宅地が雪に埋もれた。すべてのインフラが雪に閉ざされ、都市機能は事実上まひしている。こうした中、SNSには、アパート団地内に山の