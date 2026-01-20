高市総理大臣は１９日、総理官邸で記者会見に臨み、１月２３日に召集される通常国会の冒頭で衆議院を解散し、衆議員選挙を１月２７日公示、２月８日投開票の日程で実施すると表明しました。 高市総理は会見で、衆議院解散・総選挙を巡り自身の進退を懸けると言及しました。 また衆議院選挙で信を問う理由として、自民党と日本維新の会による連立政権の合意書に盛り込んだ政策など、前回の衆議院選挙で自民党が公約していなか