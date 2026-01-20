益子町にある、国の重要文化財になっている神社のかやぶき屋根などの修理のため、神社の氏子らが修理委員会を組織し、資金を集めるためのクラウドファンディングを実施することになりました。 益子町上大羽にある綱神社と大倉神社は、ともに１９５０年に国の重要文化財に指定されています。いずれもかやぶき屋根を修復してから、およそ１５年が経過し傷みが目立っています。 そのため２０２５年１月に、神社の氏子会の役員と自治