ポーランドの動物園で、キョンが自分の100倍の体重があるサイと戦う様子がカメラに捉えられた。勝負はキョンの素早い立ち回りで、サイの“敗北”となった。体格差超えた2匹の攻防劇ポーランドの動物園で9日に撮影されたのは、大柄なサイの前に立ちはだかった、小型のシカ・キョン。体重はサイの100分の1だ。体格差が歴然な2匹による「縄張り争い」が繰り広げられた。先手を打ったのはキョン。首を上下に振るサイの“挑発”に対し果